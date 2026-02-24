ciak si canta la voce di pippo baudo apre il festival di sanremo poi subito olly

Pippo Baudo ha aperto il Festival di Sanremo con la sua voce, attirando l’attenzione di tutti. La causa di questa scelta risiede nella volontà di celebrare la tradizione del festival. Subito dopo, sul palco è salito Olly, che nel 2025 aveva vinto con la canzone «Balorda Nostalgia». La serata prosegue con altri artisti pronti a esibirsi davanti al pubblico.

La voce di Pippo Baudo ha aperto il Festival di Sanremo, il grande ballo di corte. In serata anche il ritorno di Olly sul palco che lo incoronò nel 2025 con la sua «Balorda Nostalgia». Il ritorno come super ospite di Tiziano Ferro che celebra i 25 anni dal suo debutto con «Xdono». L’incontro tra le due "Tigri della Malesia", Can Yaman - anche co conduttore della serata - e Kabir Bedi. E per omaggiare gli 80 anni della Repubblica, la testimonianza della ultracentenaria Gianna Pratesi che votò al referendum istituzionale del 1946. Carlo Conti e Laura Pausini sono pronti per dare il via alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Si apre Sanremo nel nome di Pippo BaudoPippo Baudo ha aperto Sanremo dichiarando di aver cambiato etichetta politica nel corso degli anni, passando da renziano a meloniano e poi a cinquestelliano.