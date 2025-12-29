Consiglio regionale Campania subito spaccatura | Avs renziani e Mastella contro Pd deluchiani e M5S pigliatutto
Durante la prima giornata del Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi e sotto la guida di Roberto Fico, si è registrata una spaccatura tra le forze politiche. Avs, renziani e Mastella si sono opposti a Pd, deluchiani e M5S, evidenziando divisioni interne sulla composizione delle commissioni. La situazione apre una fase di incertezza nel quadro politico regionale.
Cronaca della prima giornata del Consiglio regionale della Campania sotto Roberto Fico. Massimiliano Manfredi presiederà l'Aula ma è scontro nella maggioranza sulle commissioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nuovo consiglio regionale della Toscana, chi sono gli eletti. Il Pd perde un terzo dei seggi: Giani appeso a M5s e Avs
Leggi anche: Regionali, lunedì Fico a Benevento: per la prima volta insieme PD, M5S, AVS e Mastella
Fissato il primo consiglio regionale dell'era Fico; Le discussioni sulla morte volontaria medicalmente assistita Regione per Regione; Il 29 dicembre prima riunione del Consiglio Regionale: Roberto Fico varerà la Giunta? - Sud Notizie Napoli -; Campania, lunga giornata di consultazioni a Palazzo Santa Lucia per definire la nuova Giunta regionale.
Consiglio regionale Campania, subito spaccatura: Avs, renziani e Mastella contro Pd, deluchiani e M5S pigliatutto - Massimiliano Manfredi presiederà l’Aula ma è scontro nella maggioranza sulle commissioni. fanpage.it
È Massimiliano Manfredi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania - ha raccolto un plebiscito, con 41 preferenze su 50 alla prima votazione ... napolitoday.it
Prima seduta del Consiglio regionale: le nomine - Manfredi presidente, Trapanese e Fabbricatore vice, Fortini e Rostan segretarie, Aveta e Petitto questori ... napolitoday.it
Appena eletta nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania! Comincia una nuova avventura! - facebook.com facebook
Il Consiglio regionale ha approvato la Legge di Stabilità e il Bilancio Ok a stanziamento di 50 milioni per completare la metro C di Roma Leggi la notizia ow.ly/75Q850XNJmB #LeggeDiStabilità #Bilancio2026 #Roma #MetroC #ConsiglioRegionale #L x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.