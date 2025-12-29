Consiglio regionale Campania subito spaccatura | Avs renziani e Mastella contro Pd deluchiani e M5S pigliatutto

Durante la prima giornata del Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi e sotto la guida di Roberto Fico, si è registrata una spaccatura tra le forze politiche. Avs, renziani e Mastella si sono opposti a Pd, deluchiani e M5S, evidenziando divisioni interne sulla composizione delle commissioni. La situazione apre una fase di incertezza nel quadro politico regionale.

Cronaca della prima giornata del Consiglio regionale della Campania sotto Roberto Fico. Massimiliano Manfredi presiederà l'Aula ma è scontro nella maggioranza sulle commissioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

