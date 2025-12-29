Consiglio regionale Campania subito spaccatura | Avs renziani e Mastella contro Pd deluchiani e M5S pigliatutto

Durante la prima giornata del Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi e sotto la guida di Roberto Fico, si è registrata una spaccatura tra le forze politiche. Avs, renziani e Mastella si sono opposti a Pd, deluchiani e M5S, evidenziando divisioni interne sulla composizione delle commissioni. La situazione apre una fase di incertezza nel quadro politico regionale.

È Massimiliano Manfredi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania - ha raccolto un plebiscito, con 41 preferenze su 50 alla prima votazione ... napolitoday.it

Prima seduta del Consiglio regionale: le nomine - Manfredi presidente, Trapanese e Fabbricatore vice, Fortini e Rostan segretarie, Aveta e Petitto questori ... napolitoday.it

Appena eletta nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania! Comincia una nuova avventura! - facebook.com facebook

Il Consiglio regionale ha approvato la Legge di Stabilità e il Bilancio Ok a stanziamento di 50 milioni per completare la metro C di Roma Leggi la notizia ow.ly/75Q850XNJmB #LeggeDiStabilità #Bilancio2026 #Roma #MetroC #ConsiglioRegionale #L x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.