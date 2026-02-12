La Savino Del Bene vince anche con Vallefoglia e consolida il secondo posto

La Savino Del Bene vince anche contro Vallefoglia e mantiene il secondo posto in classifica. La squadra di coach Caprara si impone in tre set e dimostra di essere in buona forma, anche senza grandi problemi. La partita si conclude con i parziali di 23-25, 18-25 e 19-25, confermando la superiorità delle ospiti. Vallefoglia cerca di reagire, ma non riesce a invertire il risultato a favore.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Volley: 0-3 (23-25, 18-25, 19-25) MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 16, Feduzzi (L2) n.e., Carletti 8, Giovannini, De Bortoli (L1), Candi 4, Bartolucci 3, Thokboum 3, Butigan n.e., Mitkova n.e., Ungureanu 2, Stoyanova n.e., Omoruyi 10, Lazaro. All: Pistola. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin 16, Ribechi, Bosetti 8, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 8, Antropova 18, Weitzel 6. All.: Gaspari. ARBITRI: Ubaldi – Luciani PESARO – La Savino Del Bene Volley espugna il Pala MegaBox di Pesaro superando 0-3 le padrone di casa della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (23-25, 18-25, 19-25).

