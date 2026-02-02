Salernitana deludente la voce dei tifosi | Raffaele è inadeguato

La tifoseria della Salernitana non le manda a dire. Dopo le ultime sconfitte, i tifosi chiedono a gran voce l’esonero di Raffaele. La delusione è palpabile e la voce comune è chiara: l’allenatore non è più in grado di guidare la squadra. La pressione cresce giorno dopo giorno, e ormai il cambio in panchina sembra essere solo questione di tempo.

I granata pareggiano anche contro l'ultima in classifica e dicono addio alla promozione diretta. Il tecnico, invece, è convinto di poter ancora ambire al primo posto. Non ha più la fiducia dell'ambiente, vacilla anche quella della società “Raffaele va esonerato”. La botola è sollevata da tempo, l'allenatore della Salernitana non ha mai goduto della fiducia popolare. Da ieri sera vacilla pure quella della società, dopo il pareggio clamoroso in casa contro il Giugliano ultimo in classifica. Se si cambiasse, accadrebbe per dare la scossa. Se tutto restasse invariato, accadrebbe per assuefazione alla precarietà, perché la Salernitana sarà consapevole di poter ambire solo ai playoff.🔗 Leggi su Today.it

