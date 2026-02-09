Smog 25 città oltre i limiti di polveri sottili

Quindici città italiane sono oltre i limiti di polveri sottili. Il nuovo rapporto di Legambiente segnala che 25 capoluoghi hanno superato i livelli giornalieri di PM10. La situazione peggiora in diverse aree, con le polveri che restano un problema serio per la salute dei cittadini.

Il nuovo report di Legambiente sulla qualità dell'aria: 25 capoluoghi hanno superato i limiti giornalieri di PM10. Maglia nera a Palermo, seguita da Milano e Napoli. Tra le proposte: meno emissioni e più mobilità sostenibile.

