A Roma nel 2025 smog e polveri sottili nei limiti la provincia più inquinata del Lazio è Frosinone

A Roma e nel Lazio l’aria si respira un po’ meglio, secondo il report Arpa 2025. Le concentrazioni di smog e polveri sottili sono rimaste entro i limiti, anche se Frosinone e la Valle del Sacco si confermano tra le zone più inquinate della regione. La situazione sembra migliorare, ma i problemi restano ancora presenti in alcune aree.

Dal report Arpa 2025 emerge come a Roma e nel Lazio la qualità dell'aria sia migliorata. La provincia più inquinata è Frosinone con la Valle del Sacco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Roma Lazio

Aversa ha registrato oltre 40 giorni in cui i livelli di smog e polveri sottili hanno superato i limiti di legge, rendendo l'aria irrespirabile.

A causa dell’aumento delle polveri sottili, sono stati dichiarati altri due giorni di limitazioni alla circolazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Lazio

Argomenti discussi: Roma è sempre più la Capitale del turismo: 2025 da record con 22,9 milioni di arrivi; Effetto Giubileo e grandi eventi, il 2025 è stato l'anno record per il turismo a Roma; Inflazione a Roma: nel 2025 il dato più basso degli ultimi cinque anni. Guasco: Smentite le ipotesi di speculazione per il Giubileo; Roma, turismo sempre più da record: nel 2025 presenze a quota 53 milioni.

Boom di turisti a Roma, 23 milioni nel 2025. Aumentati arrivi (+3,42%) e presenze (+2,87%)La Città eterna ritocca nuovamente al rialzo il record di turisti, nell’anno giubilare, e si prepara a una nuova crescita dei numeri anche in questo 2026. A certificarlo sono ... ilmessaggero.it

Roma tra le mete più ambite dagli italiani nel 2025Roma è la 19esima destinazione mondiale più ricercata dai turisti italiani Parclick analizza le tendenze dei turisti italiani nell’anno appena concluso Le ricerche di parcheggi negli aeroporti italian ... newtuscia.it

A #Roma si va a 30 km/h: risultato Traffico pure dove non c’era, più smog città paralizzata. Mentre monopattini e bici elettriche volano a 50km/h. Per ridurre incidenti e inquinamento servono mezzi pubblici efficienti, non demagogia. x.com

Smog Torino, livello 0 fino al 30 gennaio: restano le limitazioni strutturali - facebook.com facebook