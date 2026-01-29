A Roma nel 2025 smog e polveri sottili nei limiti la provincia più inquinata del Lazio è Frosinone

A Roma e nel Lazio l’aria si respira un po’ meglio, secondo il report Arpa 2025. Le concentrazioni di smog e polveri sottili sono rimaste entro i limiti, anche se Frosinone e la Valle del Sacco si confermano tra le zone più inquinate della regione. La situazione sembra migliorare, ma i problemi restano ancora presenti in alcune aree.

Dal report Arpa 2025 emerge come a Roma e nel Lazio la qualità dell'aria sia migliorata. La provincia più inquinata è Frosinone con la Valle del Sacco.

