Iran il ruolo della Russia | informazioni a Teheran per colpire le forze Usa

La Russia fornisce informazioni a Teheran per colpire le forze statunitensi e israeliane. Questo coinvolgimento si inserisce nel contesto del conflitto tra Iran e le potenze occidentali. Le autorità iraniane ricevono dati e supporto strategico da Mosca, secondo fonti ufficiali. La collaborazione tra i due paesi si concentra su operazioni contro le forze percepite come nemiche.

(Adnkronos) – La Russia ha un ruolo nella guerra che Stati Uniti e Israele stanno combattendo contro l'Iran. E' il Washington Post ad accendere i riflettori sul ruolo fondamentale che Mosca svolge nel conflitto, fornendo a Teheran informazioni di intelligence utili per colpire le forze americane in Medio Oriente. L'intervento russo, 'certificato' da 3 diverse. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

