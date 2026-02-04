Il Washington Post | Le forze Usa preparano operazioni espansive contro l' Iran

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano. Le forze americane si preparano a lanciare operazioni più ampie contro Teheran, mentre nel Medio Oriente si susseguono incontri diplomatici e minacciose dimostrazioni di forza. La regione resta sotto pressione, con il rischio di un’escalation sempre più concreta.

Lampi di guerra tra Stati Uniti e Iran e prove di diplomazia tra i due Paesi si alternano pericolosamente in Medio Oriente. Martedì motovedette di Teheran hanno tentato di abbordare una nave commerciale battente bandiera americana nelle acque attorno allo Stretto di Hormuz. Quasi in contemporanea un drone Shahed 139 della Repubblica Islamica avvicinatosi " con intenti non chiari” alla portaerei USS Abraham Lincoln è stato abbattuto da un caccia F-35. Nonostante le azioni iraniane definite “molto aggressive” da Washington, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato che i negoziati col regime “sono ancora in programma” mentre Axios ha rivelato che i colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsti inizialmente in Turchia, si terranno invece venerdì in Oman. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

