Russia-Usa l’accusa di Lavrov su Venezuela e Iran | Washington è inaffidabile

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha commentato le recenti accuse rivolte da Washington a Venezuela e Iran, definendo gli Stati Uniti inaffidabili. Questa dichiarazione evidenzia la posizione del governo russo sulla stabilità internazionale e sulla fiducia nei confronti delle politiche statunitensi, offrendo uno spunto di riflessione sulle dinamiche geopolitiche tra Russia, America e i paesi coinvolti.

La dichiarazione rilasciata dal Ministro degli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov, rappresenta un tassello fondamentale per comprendere la visione geopolitica del Cremlino nei confronti dell'egemonia occidentale. Secondo Lavrov, l'atteggiamento degli Stati Uniti d'America manifesta una profonda contraddizione sistemica. Il ministro sostiene che Washington tenda a promuovere un ordine internazionale basato su regole da essa stessa definite, salvo poi disattendere tali norme nel momento in cui i propri interessi strategici entrano in conflitto con il quadro legale vigente. Questo comportamento, osservato in particolare attraverso le dinamiche che coinvolgono nazioni come il Venezuela e l'Iran, porterebbe alla conclusione che gli Stati Uniti siano un partner sostanzialmente inaffidabile sulla scena globale, capace di agire unilateralmente e al di fuori dei protocolli diplomatici condivisi.

