La Ruota della Fortuna Gerry Scotti dice addio alla sua beniamina | colpo di scena nel finale

Gerry Scotti annuncia il suo addio alla trasmissione “La Ruota della Fortuna” dopo anni di conduzione. La decisione deriva dalla volontà di dedicarsi a nuovi progetti televisivi e di riposarsi un po’. Durante l’ultimo episodio, Scotti ha salutato il pubblico con un messaggio emozionato, lasciando spazio a emozioni e ricordi. La trasmissione continuerà con altri conduttori, ma il suo stile rimarrà impresso nel cuore degli spettatori.

La Ruota della fortuna non si ferma, mai. Anche in questo sabato 21 febbraio, Gerry Scotti e Samira Lui tornano puntualissimi su Canale 5 per tenere compagnia agli spettatori in attesa di C’è Posta per Te. Una serata decisamente sottotono, priva di colpi di scena o di indimenticabili siparietti, seppur una sorpresa arrivi: proprio sul finale della gara, un nuovo agguerrito concorrente ruba il posto da campione alla giovanissima Irene che, come parecchi prima di lei, è rimasta in cima per una sera appena. Sembra che nessuno sia in grado di mantenere il trono in questa nuova edizione del game show Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it

La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblicoLa puntata di domenica 1° febbraio 2026 de La Ruota della Fortuna segna una svolta importante.

Il colpo di scena di Riccardo, il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna. Gerry Scotti increduloRiccardo Piancatelli, 32 anni di Recanati, è noto per essere il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna.

Gerry Scotti cambia tutto a La Ruota della Fortuna, Samira costretta a intervenireSiparietto tra Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna, la showgirl è costretta ad intervenire subito: cosa è successo. termometropolitico.it

La Ruota della Fortuna, Gerry spietato sul look di Samira: Una fetta di salameIl rapporto tra Gerry Scotti e Samira Lui è solido, per lui ha ironizzato sull'outfit della giovane nella puntata de La Ruota della Fortuna del 18 febbraio 2026 ... libero.it

La Ruota gira e il pubblico segue Samira Lui ribalta la domanda su un possibile addio di Gerry Scotti con una reazione davvero inaspettata! - facebook.com facebook

! The Voice di Antonella Clerici batte Maria De Filippi. #TheVoiceKids con 3.4 milioni e il 23,3% su Rai 1. Su Canale 5 #CèPostaPerTe, con ospite Gerry Scotti, crolla a 3.272.000 e 22,1%. È la puntata meno vista. #AscoltiTv #TheVoic x.com