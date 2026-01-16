Il progetto 4+2 traccia il futuro degli istituti tecnici e professionali
Il progetto 4+2 rappresenta un nuovo approccio alla formazione tecnica e professionale nel Nordest. Composto da quattro anni di scuola superiore e due di specializzazione presso gli ITS Academy, mira a creare un percorso formativo che collega direttamente istruzione e mercato del lavoro. Questa iniziativa intende rafforzare le competenze degli studenti e migliorare le opportunità occupazionali, contribuendo allo sviluppo di figure professionali più adeguate alle esigenze del sistema economico locale.
