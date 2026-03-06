La realtà contro l’illusione | perché il pensiero di John Mearsheimer torna centrale

Negli ultimi anni, il sistema internazionale ha mostrato segnali di instabilità crescente, facendo riaffiorare il pensiero di alcuni studiosi che mettono in discussione le convinzioni tradizionali. Tra questi, John Mearsheimer ha ripreso centralità, sostenendo che le nazioni tendono a cercare il dominio e la sicurezza a spese degli altri. La sua teoria si concentra sul ruolo dello stato e sulla dinamica di potere tra le grandi potenze.

Negli ultimi anni, il sistema internazionale sembra aver perso ogni illusione di stabilità. La guerra in Ucraina, la rivalità tra Stati Uniti e Cina, le tensioni con l'Iran e il moltiplicarsi di crisi regionali riportano al centro una domanda che per decenni sembrava superata: e se il mondo non fosse governato da regole e cooperazione, ma dalla competizione tra grandi potenze? È in questo contesto che il pensiero di John Mearsheimer, pioniere del realismo offensivo, torna con forza nel dibattito internazionale. Per anni, dopo la fine della Guerra fredda, il paradigma dominante è stato quello liberale: istituzioni multilaterali, interdipendenza economica e diffusione della democrazia avrebbero dovuto ridurre la probabilità di conflitti tra Stati.