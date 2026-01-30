La battaglia contro il totalitarismo | perché il valore del pensiero libero resiste al tempo

Domenico Furgiuele, deputato della Lega, ha tentato di organizzare una conferenza stampa alla Camera. L’obiettivo era presentare proposte di legge sulla remigrazione e l’espulsione di migranti irregolari. La sua iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti e ha acceso il dibattito tra chi sostiene misure più dure e chi chiede più attenzione ai diritti umani.

Il deputato della Lega Domenico Furgiuele ha tentato di organizzare una conferenza stampa nella sala stampa della Camera dei Deputati, con l’obiettivo di presentare proposte legislative riguardanti la remigrazione e l’espulsione di migranti irregolari. L’evento, programmato per la mattinata del 30 gennaio 2026, avrebbe visto come protagonisti rappresentanti di movimenti di estrema destra, tra cui Casapound. La richiesta di utilizzo della sala è stata formalmente presentata con largo anticipo, secondo le procedure previste per l’accesso agli spazi istituzionali. Tuttavia, l’accesso è stato negato dal presidente della Commissione stampa, su decisione condivisa con il gruppo parlamentare di maggioranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

