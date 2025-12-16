Il 19 dicembre 2019, a Glorie di Bagnacavallo, si consumò un tragico episodio che portò alla morte di Elisa Bravi, strangolata dal marito Riccardo Pondi, condannato all’ergastolo. Le indagini hanno messo in luce aspetti come depressione e sospetti di avvelenamento, con l’accusa di aver cercato di far curare la donna.

© Leggo.it - Elisa Bravi strangolata, il marito Riccardo Pondi condannato all'ergastolo. La depressione e il sospetto avvelenamento: «Fatti curare»

Era il 19 dicembre del 2019, mancavano una manciata di giorni a Natale. Nel cuore della notte, in una casa di Glorie di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, moglie e marito erano nel letto.. Leggo.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

RAVENNA La 31enne Elisa Bravi uccisa dal marito mentre le figlie dormivano VIDEO

Elisa Bravi strangolata, il marito Riccardo Pondi condannato all'ergastolo. La depressione e il sospetto avvelenamento: «Fatti curare» - Nel cuore della notte, in una casa di Glorie di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, moglie e marito erano nel ... ilgazzettino.it