Elisa Bravi strangolata il marito Riccardo Pondi condannato all' ergastolo La depressione e il sospetto avvelenamento | Fatti curare
Il 19 dicembre 2019, a Glorie di Bagnacavallo, si consumò un tragico episodio che portò alla morte di Elisa Bravi, strangolata dal marito Riccardo Pondi, condannato all’ergastolo. Le indagini hanno messo in luce aspetti come depressione e sospetti di avvelenamento, con l’accusa di aver cercato di far curare la donna.
Era il 19 dicembre del 2019, mancavano una manciata di giorni a Natale. Nel cuore della notte, in una casa di Glorie di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, moglie e marito erano nel letto.. Leggo.it
RAVENNA La 31enne Elisa Bravi uccisa dal marito mentre le figlie dormivano VIDEO
Elisa Bravi strangolata, il marito Riccardo Pondi condannato all'ergastolo. La depressione e il sospetto avvelenamento: «Fatti curare» - Nel cuore della notte, in una casa di Glorie di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, moglie e marito erano nel ... ilgazzettino.it
Femminicidio Elisa Bravi, 31enne uccisa dal marito/ Strangolata in casa mentre le due figlie dormivano - Femminicidio Elisa Bravi, la 31enne di Ravenna strangolata dal marito, la tragedia durante un litigio e la telefonata ai Carabinieri: "Ho ucciso mia moglie" ... ilsussidiario.net
«Il caso di Elisa Bravi è emblematico nella sua tragicità. » Il 16 dicembre 2025, Rai 3 trasmetterà in prima serata l’ultimo episodio annuale di “Amore Criminale – Storie di femminicidio”, condotto da Veronica Pivetti. La puntata, in onda alle 21. 20, affronta il dra - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.