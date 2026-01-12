Farmaci GLP-1 | per dimagrire non basta la puntura Ecco il rischio salute dopo la sospensione

I farmaci GLP-1, come Ozempic, Wegovy e Mounjaro, sono strumenti importanti nella gestione dell’obesità e del diabete. Tuttavia, non si tratta di soluzioni definitive né di semplici “punture” per perdere peso. È essenziale conoscere i rischi per la salute associati alla sospensione di questi farmaci e approcciare il trattamento con attenzione e sotto supervisione medica.

I farmaci GLP-1, come Ozempic, Wegovy e Mounjaro, rappresentano una risorsa fondamentale per milioni di persone che combattono l’obesità e il diabete. Questi medicinali agiscono imitando un ormone che riduce drasticamente l’appetito e il desiderio di cibo, favorendo così una riduzione rapida del peso corporeo. Già nel settembre 2025, il tema era diventato virale dopo una campagna pubblicitaria con Serena Williams, che presentava il farmaco quasi come un comune trattamento estetico. Tuttavia, una ricerca condotta dall’Università di Oxford e pubblicata sul BMJ, ha spostato l’attenzione sulla sostenibilità dei risultati a lungo termine: lo studio evidenzia che, una volta sospesa la terapia, i pazienti tendono a recuperare i chili persi entro due anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Farmaci GLP-1: per dimagrire non basta la “puntura”. Ecco il rischio salute dopo la sospensione Leggi anche: GLP-1: tra miracolo e rischio. La verità sui super-farmaci dimagranti Leggi anche: Strategie Efficaci per Mantenere la Muscolatura dopo l’Utilizzo di Farmaci GLP-1 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Farmaci GLP-1 per dimagrire: dopo la sospensione il peso può tornare in meno di due anni; Nuovi farmaci per dimagrire, uno studio svela cosa succede quando si smette di assumerli; Obesità, nel mondo oltre un adulto su quattro idoneo ai farmaci per dimagrire (ma non li usa); Dimagrire con i farmaci, ma a quale prezzo? Il peso risale entro due anni. Farmaci GLP-1 per dimagrire: dopo la sospensione il peso può tornare in meno di due anni - 1 come Ozempic e Wegovy rischia di recuperare il peso in meno di due anni, evidenziando la necessità di un ... msn.com

Farmaci per dimagrire, stop alle iniezioni e i chili tornano in fretta: lo studio - Arriva una revisione su una serie di studi che esaminano cosa succede alle persone che interrompono il trattamento ... adnkronos.com

Dimagrire con i farmaci, ma a quale prezzo? Il peso risale entro due anni - Programmi di gestione del peso a lungo termine ed esercizio fisico restano fondamentali ... today.it

Prof.ssa Roberta Venturella. leveviolao · Clocks - Coldplay. Se hai pensato di usare i nuovi farmaci in commercio per dimagrire, è meglio che leggi questo Perché un nuovo studio pubblicato su The Lancet eClinicalMedicine mostra che quando si interrompe - facebook.com facebook

Farmaci per dimagrire, servirebbero ad un adulto su 4 nel mondo. Un'analisi rileva gli individui potenzialmente idonei #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.