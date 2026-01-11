Va fa Napoli! quando in Friends nacque la versione pulita del vaffa italiano

Il "Va fa a Napoli" di Joey e Rachel ancora oggi molto diffuso tanto da diventare un tormentone. Com'è nata la versione "pulita" del vaffa italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”

Leggi anche: “Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"CREDO NEGLI ESSERI UMANI! L'AMORE HA VINTO, VINCE, VINCERÀ" 3° Giorno Campo ADO & Friends a Napoli. La terza giornata a Napoli ha portato ancora doni speciali agli Adolescenti & Friends, in cammino in questa città così accogliente, capace di f - facebook.com facebook