Va fa Napoli! quando in Friends nacque la versione pulita del vaffa italiano

Da fanpage.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il "Va fa a Napoli" di Joey e Rachel ancora oggi molto diffuso tanto da diventare un tormentone. Com'è nata la versione "pulita" del vaffa italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”

Leggi anche: “Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.