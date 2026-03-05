8 marzo di lotta contro il ddl bongiorno e la guerra in iran

Il movimento Non Una di Meno ha organizzato una giornata di lotta per l’8 marzo, sottolineando il valore delle vite e opponendosi alla militarizzazione di corpi e territori. Durante l’evento, sono state lette dichiarazioni e promosse azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi. La manifestazione ha coinvolto attivisti e cittadini che hanno partecipato in diverse città italiane.

La piattaforma del movimento Non Una di Meno E lunedì 9 si prosegue con lo sciopero generale nazionale del lavoro produttivo e riproduttivo La piattaforma del movimento Non Una di Meno E lunedì 9 si prosegue con lo sciopero generale nazionale del lavoro produttivo e riproduttivo «Le nostre vite valgono – Nessuno spazio per la militarizzazione di corpi e territori», così si apre la piattaforma del movimento Non Una di Meno per la giornata di lotta dell’8 marzo, Giorno Internazionale della donna. La mobilitazione ha come nucleo centrale il posizionamento transfemminista nei confronti dell’attacco inferto all’Iran da Usa e Israele. Per le organizzatrici «Trump e Netanyahu sono il simbolo di un potere corrotto e decadente, almeno quanto quello degli Ayatollah, che ha nella prosecuzione della guerra l’unica chance di resistere a se stesso». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

“No al ddl Bongiorno”: in corteo centinaia di persone, “Il consenso non si tocca lo difenderemo con la lotta” | VIDEO e FOTOManifestazione in centro storico organizzata da Casa delle donne e Non Una di Meno.

Otto marzo di mobilitazione: in città il corteo per dire "no" al ddl BongiornoLa manifestazione partirà da Porta Adriana ed è promossa da Casa delle donne, Arci, Cgil, Emergency, Sanitari per Gaza, Unione donne in Italia e...

Albenga, l'8 marzo il corteo di Non Una di Meno contro il DdL Bongiorno e la guerraDomenica 8 marzo Albenga ospiterà un corteo organizzato da Non Una di Meno Albenga per rivendicare i diritti delle donne e delle persone femminilizzate e protestare contro il disegno di legge ... savonanews.it

No al Ddl Buongiorno. 8 marzo con il corteo rumoroso di Pronto DonnaNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è ... arezzonotizie.it

La Stampa. . «Senza sì è sempre stupro. Il dissenso non basta». Gli psicologi delle università italiane irrompono nel rovente dibattito sul ddl Bongiorno sulla violenza sessuale. L’Associazione Italiana di Psicologia (Aip), voce scientifica di tremila accademici e - facebook.com facebook

"Senza consenso è stupro", corteo contro il ddl Bongiorno. Landini: "Cambiare la cultura degli uomini, sono loro che stuprano" #ANSA x.com