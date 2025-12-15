La lotta al crack è una priorità | 1,7 milioni per il progetto @Lab_School contro le dipendenze

La lotta alle dipendenze, in particolare al crack, rappresenta una priorità sociale. Per l’anno scolastico 2025-2026, torna il progetto sperimentale @Lab_School, che destina 1,7 milioni di euro per promuovere tra gli studenti uno stile di vita sano e prevenire le dipendenze, coinvolgendo scuole e comunità in un percorso di sensibilizzazione e prevenzione.

Anche nell'anno scolastico 2025-2026 torna il progetto sperimentale @LabSchool per promuovere tra gli studenti uno stile di vita sano e contrastare ogni forma di dipendenza. L'iniziativa, finanziata dall'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, potrà contare su una.