La lotta al crack è una priorità | 1,7 milioni per il progetto @Lab_School contro le dipendenze

15 dic 2025

La lotta alle dipendenze, in particolare al crack, rappresenta una priorità sociale. Per l’anno scolastico 2025-2026, torna il progetto sperimentale @Lab_School, che destina 1,7 milioni di euro per promuovere tra gli studenti uno stile di vita sano e prevenire le dipendenze, coinvolgendo scuole e comunità in un percorso di sensibilizzazione e prevenzione.

