La principessa del Galles ha visitato la città di Leicester per festeggiare insieme alla comunità indiana britannica la Holi Festival festa dei colori

La principessa del Galles ha partecipato a Leicester a un evento pubblico dedicato alla Holi Festival, accompagnata da membri della comunità indiana britannica. La festa, nota come “festa dei colori”, segna l’arrivo della primavera e si concentra sull’uso di polveri colorate. Si svolge nel centro della città, attirando numerosi partecipanti e festeggiando le tradizioni indù legate alla rinascita e alla vittoria del bene.

La Principessa del Galles, Kate Middleton, si è recata a Leicester per incontrare la comunità indiana britannica – particolarmente numerosa in città – e partecipare alle celebrazioni di Holi. Ad attirare immediatamente l'attenzione è stato il suo look total white, elegante e minimalista, reso ancora più originale da una collana scenografica composta da grandi rose rosse e perle bianche.

L’India festeggia Holi: cosa significa, da dove viene la festa dei colori e perché in alcuni villaggi è stata vietataÈ senza dubbio la festa più colorata del mondo ma Holi, spesso definito il “Festival dei colori”, è anche molto di più: è un’antica festa indiana che...

Kate Middleton celebra la comunità indiana britannicaKate Middleton ha effettuato una visita a sorpresa a Leicester per celebrare la comunità indiana britannica, subito dopo la celebrazione del festival...

