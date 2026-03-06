Iran Meloni | Sosteniamo ogni iniziativa per il dialogo tra le parti

Questa mattina, la presidente del Consiglio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Nel corso della conversazione, si è parlato di iniziative volte al dialogo tra le parti coinvolte in Iran. Meloni ha espresso il sostegno a ogni proposta che favorisca il confronto tra le parti interessate. La discussione ha riguardato questioni di interesse internazionale e il rafforzamento dei rapporti tra i due paesi.

Giorgia Meloni segue con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Iran e in Medio Oriente. Il presidente del Consiglio ha comunicato sui social che “il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani“. Per Palazzo Chigi, la priorità è soprattutto proteggere i connazionali e lavorare per “sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti“. Meloni ha fatto anche sapere che, nei prossimi giorni, si recherà in Parlamento per riferire alla Camere sull’azione dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

