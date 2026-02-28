La presidente del Consiglio ha convocato un nuovo vertice questa sera in risposta agli ultimi sviluppi in Medio Oriente. La riunione coinvolge ministri e rappresentanti delle forze di governo, con l’obiettivo di discutere le prossime mosse. La leader ha dichiarato che si sosterranno iniziative volte ad allentare le tensioni nella regione. L’appuntamento si svolge alla presenza di vari esponenti delle istituzioni.

AGI - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un nuovo vertice dopo gli sviluppi in Medio Oriente. La riunione segue quella di stamane in videoconferenza ma si svolgera' in presenza, stasera a Palazzo Chigi. Al vertice di stasera sono convocati, come stamane, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, i sottosegretari Fazzolari e Mantovano e i vertici dell'Intelligence. Non ci sono militari italiani feriti e non ci sono italiani coinvolti in nessuna azione militare", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un punto stampa alla Farnesina. "Anche i... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Sosteniamo ogni iniziativa per allentare le tensioni". Nuovo vertice per stasera ...

Liberazione imam, Meloni contro i magistrati: “Come garantire sicurezza se giudici annullano ogni iniziativa?”“Qualcuno mi può spiegare come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente...

Vicopisano, un olivo per ogni nuovo nato: nel 2026 prosegue l'iniziativa del ComuneIl Comune di Vicopisano rinnova anche per il 2026 l’iniziativa ‘Un albero per ogni nuovo nato’, un progetto semplice e concreto: accogliere la...

Una raccolta di contenuti su Meloni.

Argomenti discussi: Corrado Meloni (FDI): Il nuovo direttore generale della Sanità certifica il fallimento della Presidente Todde.

Iran, Meloni: Sostenere ogni iniziativa per un allentamento delle tensioniL’aggravarsi della crisi tra Iran, Israele e Stati Uniti ha spinto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a convocare un vertice telefonico con i principali ministri e i vertici dell’Intelligence ... interris.it

Contatti Meloni con leader M.O, ogni iniziativa descalationUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it