Bimba nata prematura alla 22esima settimana pesava solo 700 grammi | dopo 4 mesi è tornata a casa

Una bambina nata prematura alla 22ª settimana, con un peso di soli 700 grammi, è tornata a casa dopo quattro mesi di cure intensive a Rimini. La piccola è nata troppo presto e ha affrontato numerose sfide fin dai primi giorni di vita. I medici dell’Ospedale Infermi hanno seguito il suo percorso di crescita e sviluppo, riuscendo a stabilizzare le sue condizioni. Ora, la famiglia può riabbracciare la bambina, che ha superato le aspettative grazie alle cure specializzate. La sua storia rappresenta un esempio di successo nella lotta contro la prematurità.

Nata alla 22 settimane col peso di 700 grammi, una bambina è stata dimessa dall’Ospedale Infermi di Rimini dopo quattro mesi in Terapia Intensiva Neonatale. Ha superato complicanze respiratorie e cardiache; oggi pesa oltre il triplo, è allattata al seno e ha uno sviluppo nella norma. Il Comune: "Il caso ci ricorda quanto sia preziosa la sanità pubblica".🔗 Leggi su Fanpage.it

