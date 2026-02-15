Il lancio dei pupazzi è la mania dei Giochi ma poi che fine fanno? I segreti del Teddy Bear Toss

A Milano Cortina, la squadra che gestisce il lancio dei pupazzi ha raccolto centinaia di peluche durante l'ultima partita, ma ora si chiede cosa succederà a tutti quei giocattoli una volta finita la manifestazione. La pratica, molto diffusa tra gli appassionati di hockey, nasce come un gesto di solidarietà, ma spesso i peluche finiscono in depositi o vengono donati alle associazioni. Un dettaglio importante è che i punti di raccolta sono posizionati vicino alle aree dedicate agli spettatori, che spesso partecipano senza sapere quale sarà il destino finale dei peluche.

Il lancio del pupazzo è lo sport occulto dei Giochi. Li avete visti, no? Al termine delle esibizioni del pattinaggio di figura, sul ghiaccio piovono orsi, ermellini, panda, animali vari. Sarebbe cruento, se non fossero peluche. Si chiama Teddy Bear Toss ed è una tradizione: quando un programma viene apprezzato dal pubblico, il pubblico lancia in pista oggetti portati da casa allo scopo. Inizialmente si faceva con i fiori poi, insomma, si è capito che non era il caso e si è passati ai peluche. La domanda è naturale: che fine fanno? L’iniziativa storicamente ha un legame forte con la beneficenza: i peluche, dopo le competizioni, vengono donati a ospedali o associazioni di beneficenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domenica prossima, al DelMauro, si terrà il tradizionale Teddy Bear Toss in occasione della partita tra Unicusano Avellino Basket e Pallacanestro Forlì 2.

Il Teddy Bear Toss rappresenta un momento speciale nel mondo dello sport, un’occasione per unire tifosi e comunità in un gesto di solidarietà.

