Mai più coltelli in classe il modello Valditara parte da La Spezia ma i soliti noti gridano alla repressione

Due settimane dopo il grave episodio di violenza all’istituto “Einaudi-Chiodo” di La Spezia, il ministero dell’Istruzione ha deciso di intervenire. Sono stati installati i primi metal detector davanti alla scuola, nel tentativo di prevenire altri atti di violenza con armi bianche. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato la preoccupazione per la sicurezza degli studenti, dall’altro le proteste di chi vede in questa misura un passo troppo duro e repressivo. Intanto, il “modello Valditara” si muove, partendo proprio

A due settimane dal sangue che ha macchiato le aule dell'istituto "Einaudi-Chiodo", la risposta dello Stato non si è fatta attendere: metal detector davanti alla scuola di Abanoub Youssef, accoltellato a morte da un compagno. E con tanto di agenti della Polizia e i Carabinieri, anche con le unità cinofile, impiegati davanti ai cancelli della scuola spezzina per l'abbisogna. La decisione arriva dopo la circolare sottoscritta dai ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi a seguito del tragico omicidio del diciottenne strappato alla vita da un coetaneo con una coltellata fatele. Un segnale di fermezza necessario per sradicare quella cultura della violenza che troppo spesso attraversa i nostri istituti.

