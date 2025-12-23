Sanità abruzzese il Pci contesta la lettura dei dati Agenas | Lettura autocelebrativa non misura le criticità
Il Partito Comunista Italiano - Federazione Abruzzo critica la lettura dei dati del Piano nazionale esiti 2025 diffusa da Regione e Asl, ritenendola autocelebrativa e poco rappresentativa delle criticità del sistema sanitario regionale. Secondo il dipartimento Welfare, Salute, la valutazione ufficiale non evidenzierebbe le vere sfide della sanità abruzzese, richiamando l’attenzione sulla necessità di analisi più obiettive e approfondite.
Il Partito Comunista Italiano – Federazione Abruzzo contesta quella che definisce “lettura autocelebrativa” dei dati del Piano nazionale esiti 2025 diffusa da Regione Abruzzo e Asl, richiamando le conclusioni dello studio elaborato dal Partito Comunista Italiano – dipartimento Welfare, Salute. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: La Regione Puglia contesta i dati Agenas su screening oncologici: "Errori macroscopici"
Leggi anche: Gasperini contesta la lettura di DAZN sul gol di Neres: “Rrahmani alza il piede e sgambetta Konè”
Sanità abruzzese, il Pci contesta la lettura dei dati Agenas: "Lettura autocelebrativa, non misura le criticità" - Citando lo studio del Partito Comunista Italiano – dipartimento Welfare, Salute, Sanità e Servizi Sociali, mette in evidenza il fatto che, nel Piano nazionale esiti, non trovino spazio "l'accesso alle ... chietitoday.it
https://certastampa.it/politica/77194-sanita-abruzzese-tra-propaganda-e-realta-cavallari-i-medici-di-base-lasciati-soli - facebook.com facebook
#Mazzette e pazienti dirottati in cliniche private amiche. Sanità corrotta a #Roma: nei guai imprenditore abruzzese #abruzzo #cronaca x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.