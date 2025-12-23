Sanità abruzzese il Pci contesta la lettura dei dati Agenas | Lettura autocelebrativa non misura le criticità

Il Partito Comunista Italiano - Federazione Abruzzo critica la lettura dei dati del Piano nazionale esiti 2025 diffusa da Regione e Asl, ritenendola autocelebrativa e poco rappresentativa delle criticità del sistema sanitario regionale. Secondo il dipartimento Welfare, Salute, la valutazione ufficiale non evidenzierebbe le vere sfide della sanità abruzzese, richiamando l’attenzione sulla necessità di analisi più obiettive e approfondite.

Il Partito Comunista Italiano – Federazione Abruzzo contesta quella che definisce “lettura autocelebrativa” dei dati del Piano nazionale esiti 2025 diffusa da Regione Abruzzo e Asl, richiamando le conclusioni dello studio elaborato dal Partito Comunista Italiano – dipartimento Welfare, Salute. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

