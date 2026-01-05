Lavori di ripresa frane lungo il canale previste modifiche temporanee alla viabilità

A Fossalta e Copparo, sono in programma interventi di ripresa delle frane lungo il canale, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, nel tratto di via San Marco tra i civici 27 e 38 e via Olmo, saranno adottate variazioni stradali a partire da mercoledì 7. Questi lavori mirano a garantire la sicurezza delle strade e a prevenire eventuali rischi legati alle frane.

Strade sicure. A Fossalta, Copparo, per lavori di ripresa frane lungo il canale in corrispondenza di via San Marco, fra il civico 27 e il civico 38, e via Olmo, saranno introdotte alcune modifiche alla viabilità a partire da mercoledì 7.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNello specifico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori di ripresa frane lungo il canale, previste modifiche temporanee alla viabilità Leggi anche: Frane lungo il canale Naviglio, riprendono i lavori: come cambia la viabilità Leggi anche: Modifiche temporanee alla viabilità per lavori di Hera alla rete idrica Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Frane, Barberino investe 5 milioni. Guerra al dissesto idrogeologico. Lavori anti-frane per oltre tre miloni di euro. Cialotti: "Così mettiamo in sicurezza il territorio" - "Per quanto riguarda i finanziamenti ricevuti per far fronte alle frane – spiega il sindaco Roberto Cialotti ... ilrestodelcarlino.it Frane, ora i cantieri. Lavori da 65 milioni lungo 23 strade provinciali - Partiranno tra poche settimane i cantieri di messa in sicurezza e ripristino delle strade provinciali colpite dall’alluvione del maggio 2023. ilrestodelcarlino.it Cocconato – Conclusi i lavori sulla provinciale 18: strada di nuovo percorribile dopo la frana di aprile - Superata, in tempi rapidi, la grave situazione alla circolazione lungo il tratto di strada provinciale 18 “Cunico–Lauriano”, nel territorio di Cocconato, causata dal vasto movimento franoso verificato ... gazzettadasti.it

Ripresa dei lavori al #poggiodegliulivi - facebook.com facebook

Ripresa dei lavori in casa biancorossa, sabato prossimo c’è #CarrareseBari • #SSCBari #legaB #SerieBKT x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.