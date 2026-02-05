PayPal in Profonda Crisi | Azioni a Picco e Nuova Guida per Navigare le Acque Agitate

Da webmagazine24.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

PayPal sta attraversando un momento difficile. Le sue azioni sono crollate, e gli investitori sono preoccupati. La società ha annunciato una nuova strategia per cercare di uscire dalla crisi, ma i mercati restano scettici. La situazione resta molto tesa, e gli analisti seguono con attenzione ogni mossa.

Bitcoin Record di nuovo sopra i 4.000 dollari USA: aumento del 62% in 10 giorni.. Implicazioni crisi da epidemia sulla politica economica. Integrazione Sia Nexi: polo europeo pagamenti digitali. Dl Recovery: verso le multe per chi non accetta bancomat o carte di credito. Un click e via, boom di pagamenti con il pos. Crolla il costo del Pos in Italia per gli esercenti.

Approfondimenti su PayPal Profonda Crisi

