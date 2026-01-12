Luigi Nicolais | se ne va uno scienziato al servizio della ricerca e della pubblica amministrazione

Luigi Nicolais è stato uno scienziato e amministratore pubblico di rilievo, con una carriera che spazia dal Politecnico di Napoli alla guida di incarichi politici nazionali. La sua attività ha contribuito allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Italia, lasciando un’impronta significativa nel settore scientifico e nell’amministrazione pubblica. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della scienza e della pubblica amministrazione.

Dal Politecnico di Napoli alla politica nazionale, Nicolais ha lasciato un'impronta indelebile nella scienza e nell'innovazione. È scomparso a 83 anni Luigi Nicolais, ingegnere chimico, docente universitario e politico italiano. Nicolais ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo nella ricerca e nella pubblica amministrazione, tra cui quello di ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione nel secondo governo Prodi e di presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dal 2012 al 2016. Nato a Sant'Anastasia (Napoli) il 9 febbraio 1942, Nicolais si era laureato in ingegneria alla Federico II di Napoli, dove in seguito è diventato professore ordinario di Tecnologie dei polimeri.

Napoli, addio a Luigi Nicolais: scienziato prestato alla politica che guidò il CNR e l’innovazione italiana - Dalla Federico II alla presidenza del massimo ente di ricerca, Nicolais è stato il ponte tra accademia, istituzioni e progresso tecnologico. cronachedellacampania.it

Morto Luigi Nicolais, scienziato ed ex ministro - Si è spento questa mattina a Napoli Luigi Nicolais, scienziato di fama internazionale che era stato ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del governo Prodi II, tra il ... rainews.it

Lutto a #Napoli per la morte di Gino Nicolais, scomparso oggi all’età di 83 anni. Figura poliedrica, ingegnere, accademico e politico, Nicolais ha rappresentato un ponte tra ricerca scientifica e istituzioni pubbliche, incarnando con autorevolezza l’importanza de - facebook.com facebook

