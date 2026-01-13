La farmaceutica spinge l’export italiano con gli Usa I numeri in controtendenza

L’export farmaceutico italiano ha registrato un incremento del 33,7% tra gennaio e ottobre 2025, secondo l’ultima nota dell’Istat. Questo dato si distingue in un contesto di crescita complessiva delle esportazioni nazionali, ferma al +3,4%. Un trend che evidenzia l’importanza del settore farmaceutico per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, con particolare attenzione al mercato statunitense.

