La farmaceutica spinge l’export italiano con gli Usa I numeri in controtendenza

L’export farmaceutico italiano ha registrato un incremento del 33,7% tra gennaio e ottobre 2025, secondo l’ultima nota dell’Istat. Questo dato si distingue in un contesto di crescita complessiva delle esportazioni nazionali, ferma al +3,4%. Un trend che evidenzia l’importanza del settore farmaceutico per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, con particolare attenzione al mercato statunitense.
+33,7%. È questo, secondo l’ultima Nota sull’andamento dell’economia italiana dell’Istat, l’aumento dell’export farmaceutico italiano registrato tra gennaio e ottobre 2025, a fronte di una crescita complessiva delle esportazioni nazionali ferma al +3,4%. Numeri che da soli raccontano come il settore stia viaggiando su una traiettoria distinta – e decisamente più dinamica – rispetto al resto della manifattura. Una divergenza emerge sul fronte produttivo. Nei primi dieci mesi del 2025, l’indice della produzione industriale farmaceutica è cresciuto dell’1,6% su base annua, mentre l’intera manifattura ha registrato una contrazione dell’1,0%. 🔗 Leggi su Formiche.net
