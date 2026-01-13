La farmaceutica spinge l’export italiano con la spinta Usa I numeri in controtendenza

L’export farmaceutico italiano ha registrato un aumento del 33,7% da gennaio a ottobre 2025, secondo l’Istat. Questo risultato si distingue rispetto alla crescita complessiva delle esportazioni nazionali, ferma al 3,4%. La crescita significativa evidenzia un settore in espansione, con particolare impulso verso il mercato statunitense, che contribuisce a rafforzare la posizione internazionale dell’industria farmaceutica italiana.

+33,7%. È questo, secondo l’ultima Nota sull’andamento dell’economia italiana dell’Istat, l’aumento dell’export farmaceutico italiano registrato tra gennaio e ottobre 2025, a fronte di una crescita complessiva delle esportazioni nazionali ferma al +3,4%. Numeri che da soli raccontano come il settore stia viaggiando su una traiettoria distinta – e decisamente più dinamica – rispetto al resto della manifattura. Una divergenza emerge sul fronte produttivo. Nei primi dieci mesi del 2025, l’indice della produzione industriale farmaceutica è cresciuto dell’1,6% su base annua, mentre l’intera manifattura ha registrato una contrazione dell’1,0%. 🔗 Leggi su Formiche.net

La legge di bilancio 2026 spinge al ribasso il costo di molti farmaci rimborsati dal servizio sanitario L’abolizione della sospensione del taglio del 5% sui prezzi delle specialità medicinali rimborsate introduce una riduzione generalizzata che potrà produrre ri - facebook.com facebook

La legge di bilancio 2026 spinge al ribasso il costo di molti farmaci rimborsati dal servizio sanitario #farmaci #sanità #leggedibilancio2026 #aifa #prezzideifarmaci #spesasanitaria #ssn #politichesanitarie #cittadini #italia x.com