Iddo Netanyahu, medico e scrittore, ha servito nell’unità di élite dell’esercito israeliano Sayeret Matkal, proprio come il fratello Benjamin, il primo ministro, e Yoni, noto per il suo ruolo a Entebbe. A Roma, ha commentato la minaccia dell’Iran e il rischio di una guerra preventiva, offrendo una prospettiva diretta e senza filtri sulla situazione attuale.

Iddo Netanyahu, medico e scrittore, spiega i motivi dell'intervento militare contro il regime iraniano: "Stavano progettando di costruire sia le armi nucleari sia i missili balistici in profondità, dove nessuna bomba avrebbe potuto penetrare. Non avevamo altra scelta che agire. Europa? Preferisce ignorare il problema Roma. Come il primo ministro Benjamin e l'eroe di Entebbe Yoni, anche Iddo Netanyahu, medico e scrittore, ha servito nell'unità di élite dell'esercito israeliano Sayeret Matkal. Lo raggiungiamo al telefono per capire meglio, da una prospettiva interna a Israele, le ragioni dell'attacco all'Iran. Gli chiediamo come mai proprio in questo momento.

