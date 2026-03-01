La guerra in Iran ha un significato elettorale per Trump e Netanyahu, mentre il futuro del Paese appare molto incerto. Attualmente, il rischio più concreto è quello del caos, e non si esclude la possibilità di una dittatura religiosa con un leader forse ancora da scegliere. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza indicazioni chiare su come si svilupperà nei prossimi mesi.

Nel suo video per spiegare l’ottavo attacco a un Paese straniero in un anno, il presidente che reclamava il premio Nobel per la Pace ha detto tre cose da tenere presenti: la guerra di giugno ha distrutto il programma nucleare dell’Iran, ma il regime teocratico lo stava ricostruendo, dunque serviva un altro intervento; questa sarà una guerra lunga, nella quale moriranno americani; l’obiettivo è rendere il regime inoffensivo, ma non viene mai menzionata l’esportazione della democrazia. C’è poi un’omissione che però tutti gli osservatori hanno ben presente: la guerra in Iran ha un senso elettorale. Oscura la sequenza di notizie problematiche per Trump in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, dallo scandalo degli Epstein Files alla bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La guerra in Iran ha un senso elettorale per Trump e Netanyahu, mentre il futuro del Paese è quanto mai incerto

Operazione “Ruggito del Leone”, Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su tutto il Paese. Trump: “Non avranno mai il nucleare”. Netanyahu: “Iraniani, liberatevi dalla tirannia”. Esplosioni anche nello Stato ebraicoNelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi...

Iran: l’ora più buia del regime sotto le bombe, mentre Netanyahu invita alla guerra civileL’Iran arriva a una sfida attesa da 47 anni nel peggior stato di salute possibile, subisce l’assalto israelo-americano che mira alla decapitazione...

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

