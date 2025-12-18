Dall’area umida alla barriera verde | ad Angri il doppio progetto ambientale sostenuto da La Doria

Ad Angri, si conclude un ambizioso progetto di rigenerazione ambientale sostenuto da La Doria. Due interventi mirati hanno trasformato un’area umida periurbana di circa 8 ettari, creando una barriera verde che favorisce la biodiversità e la tutela del territorio. Un esempio concreto di impegno per l’ambiente e la comunità locale, volto a promuovere uno sviluppo più sostenibile e rispettoso dell’ecosistema.

Si è concluso ad Angri un doppio intervento di rigenerazione ambientale che ha portato al ripristino di un'area umida periurbana di circa 8.000 metri quadrati, a nord della città, e alla realizzazione di una barriera verde antinquinamento presso il III Circolo Didattico, plesso di Taverna. Un progetto che unisce tutela degli ecosistemi, salute pubblica e qualità urbana. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di La Doria, gruppo europeo di primo piano nella fornitura di specialità italiane a marchio del distributore – dal pomodoro ai sughi pronti, dai legumi alla pasta – e al coinvolgimento di realtà di riferimento per il territorio.

