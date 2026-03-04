Medio Oriente missile dall’Iran verso la Turchia individuato e distrutto dalla Nato Ankara | ‘Puntava alla base a Cipro’

Un missile proveniente dall’Iran è stato intercettato e distrutto dalla Nato nel Mediterraneo orientale. Secondo le autorità turche, l’obiettivo del missile era una base a Cipro. La scoperta avviene in un momento di tensione crescente nella regione del Medio Oriente, con il conflitto nel Golfo che si sta espandendo e preoccupando le potenze coinvolte.

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Missili, droni e città in fuga: tutti gli aggiornamenti di oggi sulla guerra che sta travolgendo il Medio Oriente.

