La legge del branco di Gasp | la Roma edifica la Champions sulle medio-piccole
A poche ore dalla partenza per la trasferta ligure, si analizza il percorso della Roma in questa stagione, evidenziando come la squadra abbia ottenuto punti fondamentali contro le formazioni di medio-piccole dimensioni. La strategia di Gasp si basa sulla capacità di conquistare risultati importanti con avversari meno quotati, contribuendo così a mantenere la posizione in zona Champions League.
Analisi del rendimento giallorosso: 33 punti presi su 39 contro la parte destra della classifica. Contro il Genoa l'occasione per blindare il vantaggio su Como e Juve. A poche ore dalla partenza per la trasferta ligure, l'analisi del percorso giallorosso svela il segreto della stabilità in zona Champions League. Nella mattinata di oggi, i dati consolidati del campionato descrivono la Roma di Gian Piero Gasperini come un "branco famelico" capace di una spietata continuità contro le compagini della parte destra della classifica.
Leggi anche: Roma-Cremonese 3-0: Cristante gol e assist, Gasp prova la minifuga per la Champions
