Traffico di influenze la Consulta salva la legge Nordio Ma accusa | Fatti gravi non più puniti serve la legge sulle lobby

La Corte costituzionale interviene sul traffico di influenze, salvando la legge Nordio ma evidenziando le criticità di un sistema che lascia scoperti fatti gravi. La sentenza denuncia lo svuotamento della tutela penale e pone l’accento sulla necessità di una normativa sulle lobby per garantire trasparenza e correttezza nella pubblica amministrazione.

Lo svuotamento del traffico di influenze illecite ha “ limitato significativamente la tutela penale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione”. Ma la scelta del governo “ non viola gli obblighi internazionali ” e quindi non può essere ritenuta contraria alla Costituzione. Dopo aver validato l’abrogazione dell’ abuso d’ufficio, la Corte costituzionale salva ancora la legge Nordio del 2024 dichiarando legittima la riforma del traffico di influenze, il reato introdotto dalla legge Severino per colpire la “ zona grigia ” tra lobbismo e corruzione, sanzionando i cosiddetti “faccendieri”. Ilfattoquotidiano.it

