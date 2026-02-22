Roma-Cremonese 3-0 | Cristante gol e assist Gasp prova la minifuga per la Champions

Cristante segna e dà un assist, spingendo la Roma a vincere 3-0 contro la Cremonese. La squadra di Gasp tenta di avvicinarsi alla zona Champions, mentre i lombardi cercano di difendersi. Durante il match, l’assenza di alcuni titolari e un infortunio nel riscaldamento hanno complicato la situazione per i giallorossi. Cristante ha deciso la partita con un gol e una giocata importante. La Roma punta a mantenere il ritmo nelle prossime gare.

I giallorossi provano lo strappo per il quarto posto. In rete il centrocampista, N'Dicka alla prima rete in Serie A e Pisilli nel finale entrato dalla panchina La Roma vince per due a zero contro la Cremonese e prova la fuga per la Champions League. Dopo un primo tempo complicato in termini di occasioni create, senza Soulé e Dybala (e con Hermoso ko nel riscaldamento) a spianare la strada a Gasperini è Cristante. Il capitano della Roma infatti da corner sfonda il muro lombardo e mette in discesa la partita che cambia volto anche grazie al cambio del tecnico e il passaggio alla difesa a 4. Dopo la rete dell'1-0, per la Roma la vittoria diventa una formalità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, Cristante: “Con l’Atalanta servirà una grande prova. L’obiettivo è la Champions”Bryan Cristante, centrocampista dell’Atalanta, sottolinea l’importanza di una prestazione di alto livello contro la sua ex squadra.

