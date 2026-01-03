Attacco Usa in Venezuela la conferenza stampa di Trump | Usata forza mai vista dalla Seconda Guerra mondiale
Dopo l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, il presidente Trump ha tenuto una conferenza stampa dichiarando di aver utilizzato una forza senza precedenti dalla Seconda Guerra mondiale. Il suo intervento si è concentrato sulla volontà di governare il paese fino al raggiungimento di una transizione democratica, sottolineando la rilevanza dell’azione militare nel contesto geopolitico attuale.
Il presidente Usa parla dopo il blitz in Venezuela: "Governeremo il Paese fino a transizione democratica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
