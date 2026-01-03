Dopo l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, il presidente Trump ha tenuto una conferenza stampa dichiarando di aver utilizzato una forza senza precedenti dalla Seconda Guerra mondiale. Il suo intervento si è concentrato sulla volontà di governare il paese fino al raggiungimento di una transizione democratica, sottolineando la rilevanza dell’azione militare nel contesto geopolitico attuale.

Il presidente Usa parla dopo il blitz in Venezuela: "Governeremo il Paese fino a transizione democratica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attacco Usa in Venezuela, la conferenza stampa di Trump: "Usata forza mai vista dalla Seconda Guerra mondiale"

Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, la conferenza stampa del presidente Donald Trump: segui la diretta

Leggi anche: Venezuela sotto attacco per ordine di Trump, dalla lotta ai narcos alle riserve petrolifere: qual è la strategia degli Usa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Attacco Usa in Venezuela, la pista Cia e il rischio escalation; Attacchi aerei a Caracas, Trump conferma: “Catturati Maduro e sua moglie”.

Trump annuncia l’attacco Usa al Venezuela: Maduro catturato, raid a Caracas - Caracas accusa Washington di voler imporre un cambio di regime e di tentare una “guerra coloniale” per distruggere l’assetto repubblicano del Paese. italynews.it