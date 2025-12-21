Via dalla città per un paesino del Trentino così abbiamo ritrovato noi stessi | la storia di Valeria e Nicolò
Nel 2022, Valeria e Nicolò, rispettivamente di 24 e 26 anni, hanno scelto di trasferirsi da Roma a un paesino del Trentino-Alto Adige. Questa decisione ha rappresentato un passo importante nel loro percorso di ricerca di serenità e autenticità. La loro storia dimostra come un cambiamento possa portare a una rinascita personale. “Via dalla città per un paesino del Trentino, così abbiamo ritrovato noi stessi”: la storia di Valeria e Nicolò.
Valeria e Nicolò, 24 e 26 anni, nel 2022 hanno deciso di lasciare Roma per trasferirsi in Trentino-Alto Adige e cambiare vita. A Fanpage.it hanno raccontato la loro storia: "Eravamo davvero stressati e anche la nostra relazione, che dura da quasi 8 anni, ne stava risentendo. Così ci siamo detti: 'Proviamoci'". 🔗 Leggi su Fanpage.it
