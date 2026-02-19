Tabarelli di Nomisma Energia spiega che il decreto bollette non cambierà nulla per il sistema Italia. La causa è che, nonostante i guadagni si trasferiscano dai produttori ai consumatori, i prezzi dell’energia rimangono legati alle quotazioni del gas sui mercati internazionali. Questa situazione penalizza ancora di più le famiglie, che devono affrontare costi crescenti. La manovra, secondo l’esperto, rappresenta solo una scena, senza effetti concreti sulla realtà quotidiana degli italiani. Le tariffe energetiche continueranno a seguire le oscillazioni del mercato globale.

“I guadagni si spostano dai produttori ai consumatori, ma rimaniamo sempre legati ai prezzi del gas che si formano sui mercati internazionali”. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, boccia il decreto bollette approvato ieri dal governo. “Basta che il gas aumenti, e tutti i risparmi vanno in fumo”, spiega. E l’ aumento di 2 punti dell’Irap in 2 anni per i produttori di gas ed elettricità, spuntato a sorpresa nel testo, sta facendo “ crollare in Borsa” i titoli dell’energia, con Enel e A2a maglie nere del listino milanese. Con quel balzello “l’esecutivo conta di avere 1 miliardo all’anno di maggiori entrate, per ridurre alle piccole e medie imprese gli oneri di sistema in bolletta per il sostegno alle rinnovabili (la componente Asos). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto bollette, Tabarelli (Nomisma Energia): “Tanta scena, ma per il sistema Italia non cambia niente”

