Morte Mattia Cossettini | ‘Dopo un anno nulla è cambiato’ la famiglia accusa sanità e tour operator

Un anno dopo la tragica morte di Mattia Cossettini, il bambino friulano di 9 anni deceduto a Marsa Alam durante una vacanza, la famiglia denuncia ancora problemi nella gestione sanitaria e nei servizi offerti dai tour operator. La perdita rimane dolorosa e solleva questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità in situazioni di emergenza durante i viaggi all’estero.

Il bambino friulano perse la vita durante una vacanza a Marsa Alam. A un anno dalla morte di Mattia Cossettini, il bambino friulano di 9 anni deceduto il 6 gennaio 2025 durante una vacanza a Marsa Alam, il dolore della famiglia si trasforma in denuncia. I genitori parlano apertamente di carenze sanitarie, ritardi nei soccorsi e gravi falle organizzative, sostenendo che, a distanza di dodici mesi, nulla sia cambiato per garantire la sicurezza dei minori nelle destinazioni turistiche internazionali. Il malore durante l’escursione e i soccorsi mancati. Secondo la ricostruzione dei familiari, Mattia Cossentini si è sentito male durante un’escursione in barca organizzata dal villaggio turistico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Morte Mattia Cossettini: ‘Dopo un anno nulla è cambiato’, la famiglia accusa sanità e tour operator Leggi anche: Tragedia di Mattia Cossettini, la famiglia denuncia villaggio e ospedale Leggi anche: Bimbo morto un anno fa in Egitto, il papà di Mattia: “Nulla è cambiato ma bisogna evitare che accada ancora” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La famiglia di Mattia Cossettini presenta contestazioni formali all'Egitto - "Nessun passo avanti è stato fatto per adottare protocolli di emergenza efficaci" ... rainews.it

Mattia Cossettini morto a 9 anni in Egitto, il papà: «Nessun risarcimento potrà mai restituirmi mio figlio. Dopo un anno non è cambiato nulla» - «A un anno dalla morte di nostro figlio non c'è stata alcuna assunzione di responsabilità né alcun miglioramento concreto delle condizioni sanitarie». leggo.it

Morte di Mattia Cossettini, a un anno dalla tragedia la famiglia chiede maggiori tutele - Avviata un’azione formale per carenze nei soccorsi, nelle strutture sanitarie e nella gestione del caso. quibrescia.it

La comunità di Sant’Angelo di Piove di Sacco è sotto choc per la morte della giovane Azzurra. Il padre Mattia Breda: «Cerchiamo di farci forza, ma è impossibile» - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.