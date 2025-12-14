Moore Threads e non solo | così Xi sfida Trump sull’Intelligenza artificiale

Nel contesto della crescente competizione globale sull'intelligenza artificiale, Xi Jinping si confronta con le strategie statunitensi, in particolare con la guerra commerciale avviata da Trump nel 2020. Gli Stati Uniti mirano a bloccare la progressione cinese nel settore dei chip, rivelando come la corsa all'innovazione tecnologica si stia intensificando tra le due superpotenze.

2020. La prima guerra commerciale lanciata da Donald Trump contro la Cina è in pieno svolgimento. Gli Stati Uniti hanno individuato nei chip il punto debole del processo di innovazione tecnologica di Pechino e provano a chiudere il collo di bottiglia. Xi Jinping pone le basi della risposta, con una campagna di rettificazione che riorienta a livello strategico l’azione delle Big Tech cinesi. Sia quelle già note, sia quelle neonate. L’obiettivo diventa schermare la Cina dalla restrizione all’accesso alle catene di approvvigionamento più avanzate. Tra i settori più strategici, ci sono appunto i semiconduttori. Lettera43.it

Moore Threads: terza generazione di GPU in arrivo, ma pesa il ban degli Stati Uniti

Moore Threads, la GPU cinese punta a AMD e Nvidia - Per molti versi la società cinese Moore Threads rimane un mistero: è specializzata in processori grafici GPU, il nome richiama la Legge di Moore di Intel applicandola però non alla potenza o al numero

Nvidia H200 per la Cina: Trump apre ma Pechino non conferma Chip 6 volte più veloce dell'H20 con 50% memoria in più Analisti: strategia localizzazione chip cinesi proseguirà comunque Moore Threads balza +28% in borsa, IPO con 4.000x sottos

#Cina, boom di richieste per le ipo dei chip AI dopo la quotazione stellare in borsa (+425%) di Moore Threads, la '#Nvidia cinese': MetaX e Onmicro, due produttori cinesi di chip, stanno attirando una forte domanda da parte degli investitori retail