la festa di natale dei senza fissa dimora

Il 20 dicembre, Raggi di Speranza in Stazione organizza una festa di Natale dedicata ai senza fissa dimora di Pistoia, in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario. Un'iniziativa importante per offrire un momento di solidarietà e condivisione a chi vive in difficoltà, coinvolgendo la comunità in un gesto di attenzione e umanità durante le festività natalizie.

PISTOIA Un sabato importante quello che Raggi di Speranza in Stazione celebra il prossimo 20 dicembre, organizzato in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Pistoia che ha aperto i propri locali per accogliere chi vorrà partecipare alla festa di Natale dei senza fissa dimora. Alle ore 17 il vescovo Fausto Tardelli celebrerà la Santa Messa, cui di solito partecipano anche le autorità cittadine, proprio per dimostrare la loro vicinanza alla associazione. Questa volta ci sarà anche un motivo in più per essere presenti, rendere omaggio a Monsignor Tardelli che si avvia alla pensione: "Siamo onorati che Raggi possa condividere nuovamente un momento di preghiera con il Vescovo, avendo anche l’occasione di ringraziarlo pubblicamente per quanto ha fatto, e augurargli serenità per il futuro" ha dichiarato Maria Scarpellino. Lanazione.it

