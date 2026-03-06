La fregata Martinengo inviata a difesa di Cipro | l’Italia si unisce a Spagna Francia e Olanda

La fregata Federico Martinengo della Marina militare italiana è stata inviata nell’area di Cipro per partecipare a un'operazione di protezione dell’isola. La missione si svolge in collaborazione con le marine di Spagna, Francia e Olanda, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della zona contro possibili attacchi iraniani. La nave è ora impegnata in attività di sorveglianza e tutela nell’ambito di questa operazione internazionale.

AGI - È la fregata missilistica Federico Martinengo la nave della Marina militare italiana destinata all'area di Cipro, nell'ambito dell'operazione per proteggere l'isola dagli attacchi iraniani in coordinamento con Spagna, Francia e Olanda. La Martinengo, operativa dal 2018, si trova nella base di Taranto dopo aver partecipato alla missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso per proteggere il traffico mercantile dalle minacce Houthi. Fa parte delle Fregate europee multi-mission (denominate in Italia classe Bergamini) frutto di un progetto congiunto italo-francese. La fregata è intitolata al contrammiraglio Federico Carlo Martinengo, caduto in combattimento davanti alle coste livornesi mentre era al comando di una vedetta antisommergibile che fu attaccata da due dragamine tedesche.