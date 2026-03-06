La Fondazione Cariverona lancia un bando da 4,5 milioni di euro a sostegno di programmi ambientali

La Fondazione Cariverona ha aperto il bando chiamato Capitale naturale 2026, destinato a finanziare progetti ambientali con una somma totale di 4,5 milioni di euro. Il finanziamento mira a sostenere iniziative volte a tutelare e rigenerare biodiversità, risorse idriche e capitale naturale. La scadenza per presentare le proposte è prevista per i prossimi mesi.

Gli interventi dovranno essere localizzati esclusivamente nelle province di Ancona, Verona, Vicenza, Belluno e Mantova. I progetti dovranno partire da un punto fermo: l’area deve essere già nella disponibilità del capofila o di un partner pubblico, oppure devono essere già presenti autorizzazioni e assensi necessari ad avviare l’intervento. Perché l’obiettivo non è solo fare l’intervento, ma mantenerlo. È richiesto inoltre che ogni progetto nasca da una lettura chiara del territorio e che indichi risultati visibili raggiungibili entro la durata del programma. La novità di questa edizione è che la dimensione educativa e formativa diventa parte strutturale del bando, con attività rivolte a scuole, giovani e cittadini per costruire consapevolezza e cura nel tempo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

**Fondazione Cariverona promuove progetti sportivi e culturali per giovani con un bando da due milioni di euro**La Fondazione Cariverona ha lanciato un nuovo bando per promuovere progetti sportivi e culturali rivolti a ragazzi tra i 6 e i 18 anni, con un budget...

Leggi anche: La Regione rafforza il sostegno ai giovani imprenditori agricoli: in arrivo un nuovo bando da 28 milioni di euro

Aggiornamenti e notizie su Fondazione Cariverona.

Discussioni sull' argomento Rigenerare la natura: Fondazione Cariverona lancia il bando Capitale naturale 2026; 8 Marzo: alla Trattoria Isidora pranzo solidale per sostenere i giovani con disabilità.

La Fondazione Cariverona lancia un bando da 4,5 milioni di euro a sostegno di programmi ambientaliVERONA – La Fondazione Cariverona annuncia l’apertura del bando Capitale naturale 2026, con una dotazione complessiva di 4,5 milioni di euro per sostenere progetti pensati per proteggere, riparare e ... anconatoday.it

L'arte contemporanea torna a Palazzo Forti, prime esposizioni dopo la vendita a Fondazione Cariverona: «Diventi un centro culturale permanente»Inaugurata giovedì sera le «prime» mostre di arte contemporanea a Palazzo Forti fatta dal Comune, frutto di una sinergia con Fondazione Cariverona e Veronafiere. Le «prime», s’intende, da quando nel ... corrieredelveneto.corriere.it

Quest’anno Ecofuturo Festival si sdoppia! Dal 10 al 12 Aprile saremo a Belluno grazie al progetto di Scuole in rete e alla fondazione Cariverona! Presenteremo le innovazioni tecnologiche dedicate ai territori montani e tutte le opportunità delle energie rinnova - facebook.com facebook

Sostegno a persone fragili verso l'occupabilità, progetto di lavoro inclusivo. Fondazione Cariverona investe 197mila euro, coinvolte 120 persone a Jesi con la Caritas #ANSA x.com