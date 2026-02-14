Cuba senza turisti e senza petrolio Una Flotilla con aiuti umanitari pronta a partire | Non vi lasceremo soli

Cuba si trova in crisi a causa dell’embargo americano, che ha bloccato il flusso di turisti e petrolio nel paese. Una nave con aiuti umanitari si sta preparando a salpare, portando medicine e cibo alla popolazione. La spedizione mira a portare sostegno diretto alle comunità colpite dalla mancanza di risorse.

Una flotta di navi umanitarie potrebbe partire nelle prossime settimane alla volta di Cuba, messa in ginocchio dall'embargo americano. Proprio come accaduto con la Global Sumud Flotila, che ha tentato di bucare il blocco navale imposto da Israele su Gaza, ora la società civile si attiva anche per l'isola caraibica. Questa volta la flotta si chiama «Nueva America». Un riferimento diretto al saggio di José Martí, eroe dell'indipendenza cubana. Dovrebbe salpare non oltre il mese di aprile. La flotilla per Cuba. Proprio come accaduto per Gaza, anche in questo caso gli attivisti puntano a portare sostegno umanitario al popolo cubano sull'orlo di una crisi umanitaria da quando Donald Trump ha imposto un divieto assoluto di rifornire l'isola di carburante.