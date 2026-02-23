La firma in anteprima nazionale ad Ancona | sul palco dello ' Sperimentale' Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis

Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis portano in scena ‘La Firma’ ad Ancona, dopo aver adattato il testo da “Non ti fidare” di Claudio Fava. La causa dell’evento è la prima nazionale, che si svolge al Teatro Sperimentale il 26 febbraio alle 20:30, come parte della stagione ‘Scena contemporanea’ di Marche Teatro. Bruschetta interpreta il ruolo principale, mentre il pubblico aspetta di scoprire come verrà rappresentata questa nuova produzione.

ANCONA – Giovedì 26 febbraio alle 20:30 al Teatro Sperimentale di Ancona, all’interno del cartellone di ‘Scena contemporanea’ di Marche Teatro, va in scena la prima nazionale de ‘La Firma’ tratto da “Non ti fidare” di Claudio Fava che ne cura anche la regia e portato in scena da Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis. ‘La firma’ narra l'intenso confronto in un parlatorio tra un uomo e una donna legati da un passato distorto. Il dialogo scava in un segreto familiare violento che mette in crisi le loro identità, ribaltando continuamente i ruoli di vittima e carnefice in un gioco psicologico serrato che non ammette facili soluzioni morali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il 3 e 4 marzo, andrà in scena al Teatro Massimo di Siracusa lo spettacolo scritto e diretto da Claudio Fava con Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis.

