Teatro Verdi di San Severo stagione 2025 2026 | in scena ' A Mirror' con Ninni Bruschetta e Greg

Il Teatro Verdi di San Severo si prepara a ospitare uno spettacolo insolito. Mercoledì 11 febbraio, alle 21, andrà in scena ‘A Mirror’ di Sam Holcroft, tradotto in italiano da Giancarlo Nicoletti. Sul palco ci saranno Ninni Bruschetta e Greg, protagonisti di una pièce che promette di sorprendere il pubblico con una storia di finzione e realtà. La serata rientra nella stagione teatrale 20252026, organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture.

Per la stagione teatrale 2025 – 2026 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture, al Teatro Giuseppe Verdi mercoledì 11 febbraio alle 21 andrà in scena 'A MirrorSpettacolo falso e non autorizzato' di Sam Holcroft con la traduzione italiana di Giancarlo Nicoletti

