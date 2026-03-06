Una falsa riunione su Teams sta circolando tra i dipendenti, con l’obiettivo di sottrarre dati aziendali. Chi riceve un invito sospetto o una notifica di aggiornamento apparentemente ufficiale deve fare attenzione, perché potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing. La comunicazione arriva tramite email e spesso appare convincente, ma si tratta di un inganno progettato per ottenere informazioni riservate.

Apri la casella email al mattino, tra le decine di messaggi ne trovi uno che sembra assolutamente legittimo: un invito a una riunione su Microsoft Teams, oppure una notifica di aggiornamento per Adobe. Il mittente appare affidabile, il layout grafico è perfetto, ogni dettaglio sembra al posto giusto. Clicchi per accettare l’invito o scaricare l’aggiornamento e, senza nemmeno accorgertene, hai appena aperto le porte del tuo computer a un malware sofisticato. Questa è la nuova frontiera del phishing che sta mietendo vittime tra aziende e professionisti in tutta Italia. Una tecnica di attacco informatico che sfrutta la familiarità con strumenti di lavoro quotidiani per aggirare le difese degli utenti e installare software malevolo sui loro dispositivi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La finta riunione su Teams che ruba i dati aziendali: come riconoscere l’inganno e difendersi

“Accedi subito allo SPID”: la finta mail dell’Agenzia delle Entrate che ti ruba il profiloL'obiettivo dei truffatori è rubare l’identità digitale con una mail truffa inviata da un profilo clone.

“Rinnova ora la tua tessera sanitaria”: la nuova truffa via mail che mira al furto dei dati sensibili. Ecco come difendersiUna massiccia campagna di phishing simula la scadenza della Tessera Sanitaria per sottrarre dati sensibili tramite falsi portali istituzionali.

Una raccolta di contenuti su La finta riunione su Teams che ruba i....

Argomenti discussi: Falsi inviti su Zoom, nuova truffa controlla il pc da remoto; La finta riunione su Teams che ruba i dati aziendali: come riconoscere l'inganno e difendersi.

Microsoft Teams registrerà la voce durante le riunioni da aprileDa aprile, Microsoft Teams registrerà i profili vocali degli utenti durante le riunioni tramite un prompt direttamente nell'app. msn.com