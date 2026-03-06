la filarmonica diffusa arriva a monghidoro

Monghidoro (Bologna), 6 marzo 2026 - Proseguono gli appuntamenti della rassegna "Filarmonica diffusa", giunta alla seconda edizione. Il prossimo concerto si terrà sabato 7 marzo alle 18 al Faro, centro comunale polivalente di Monghidoro. Saranno eseguite musiche di Mozart e Haydn. I concerti. Il progetto della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, sostenuto dalla Città metropolitana nella collaborazione con i sei Distretti culturali, prevede sei concerti cameristici (dal trio al quintetto), uno per ciascun Distretto culturale, da novembre dello scorso anno a maggio 2026. L’iniziativa si propone di “diffondere” la Filarmonica nel territorio bolognese, ampliare il pubblico potenziale e andare verso di esso, senza pretendere che chi vuole ascoltare un concerto debba necessariamente recarsi nei luoghi deputati del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

